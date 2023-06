Six ans de prison pour un Albanais, à la tête d’un trafic de drogue et d’un trafic de faux billets entre le Borinage et l’Italie

Mercredi, le tribunal lui a infligé une peine de six ans de prison ferme et une amende de 32.000 euros. Il avait déjà écopé d’une peine de cinq ans, en 2019, pour des faits identiques. Il a exprimé, une nouvelle fois, son courroux et le peu de respect qu’il a envers la justice, alors qu’il était ramené en cellule par les policiers.

De Naples…

L’enquête a démarré par la surveillance de personnes impliquées dans un trafic de faux billets de cinquante euros entre Naples et la Belgique. C’est en enquêtant sur ces individus, qui s’affichaient sur Facebook dans la capitale de la Campanie, que les policiers ont découvert que cette affaire était liée à un vaste trafic de cannabis et de cocaïne dans le Borinage.

Placés sous écoute téléphonique, les suspects étaient en relation avec Edmond et l’un de ses amis, originaire de Flénu, lui aussi déjà condamné, notamment pour avoir détenu huit kilos de cannabis à Bruxelles. Ce dernier a écopé, mercredi, d’une peine de 40 mois de prison, assortie d’un sursis probatoire de cinq ans, et d’une amende de 16.000 euros.

Quant aux “Napolitains”, ils ont écopé de peines de trente mois et trois ans de prison avec sursis

… à la Sierra Nevada

Les mises sur écoute ont permis de découvrir qu’une importante culture de cannabis était exploitée dans les montagnes de la Sierra Nevada. La maîtresse d’Edmond a déclaré qu’il l’avait emmenée en août 2021 et que des Albanais y travaillaient dans des conditions difficiles. La maîtresse a obtenu une peine de travail de cent heures, ou douze mois de prison.

L’enquête a permis d’arrêter des gens à Bruxelles, dans le Borinage, à Bernissart… Outre des la drogue et des sommes d’argent importantes, les policiers ont retrouvé des armes, prêtes à l’emploi, parfois cachées sous un matelas. Il y avait aussi de faux documents, dans le but de louer des voitures et des maisons. Les autres individus écopent, pour la plupart, des peines assorties d’un sursis.

Seule une femme a été acquittée.

Enfin, le tribunal a prononcé la confiscation de plusieurs véhicules ainsi que d’importantes sommes d’argent.

Des appels restent possibles, dans un délai de trente jours.