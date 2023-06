”Le concours se divise en six catégories correspondant aux six communes qui le constituent, à savoir Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quévy et Quiévrain. Deux photographies lauréates seront désignées par catégorie”, indique le parc naturel des Hauts-Pays. “Les photographies devront représenter le bâti sur le territoire du Parc naturel des Hauts-Pays. Tout élément caractéristique l’évoquant sera apprécié. Il est demandé d’essayer d’apporter une valeur artistique aux photos dans une optique de mise en valeur de notre territoire.”

Pour avoir une chance d’être sélectionnés, les participants devront envoyer leur photographie au plus tard le 23 octobre 2023, date limite du concours. “L’aspect artistique des photos est important. Les retouches colorimétriques sont permises pour autant qu’elles s’en approchent de la réalité. Par contre, aucun trucage ne sera admis. Aucun texte, logo ou filigrane n’apparaîtront sur les clichés. Les lauréats seront évidemment contactés par nos soins.”

Le gagnant de chaque catégorie aura la chance de voir sa photo publiée dans le calendrier 2024 du Parc naturel édité à 1 250 exemplaires. De plus, les photos sélectionnées seront partagées via leurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram). “Nous avons également pensé aux plus gourmands en offrant un panier gourmand composé de délicieux produits locaux aux photographes lauréats”, conclut le parc naturel des Hauts-Pays.