Réaménagement total de la rue de Là-Haut à Elouges : une réunion d’information sera organisée ce 28 juin

Les travaux prévoient notamment deux phases de chantier. La première concernera le réaménagement de l’espace public en s’attaquant à la voirie et à l’égouttage alors que la seconde phase s’intéressera quant à elle à la requalification des logements situés en partie basse de la rue. Ils seront alors acquis par la commune avant d’être démolis.

“La rue de là-Haut à Elouges va être totalement modifiée grâce à une opération de rénovation urbaine. Les taudis du bas de la rue de là-Haut vont être abattus pour faire place à un espace de parking. Il desservira le quartier et notamment la rue de la Fontaine. Un second volet de travaux permettra de refaire totalement la rue. Wanty est l’entreprise désignée pour la prise en charge de ces travaux de voiries, d’égouts, de trottoirs et de collecteur. Une réunion sera prochainement organisée pour en dire plus aux riverains”, avait indiqué Carlo Di Antonio lors du conseil communal.

Pour mettre en place ces travaux, la commune est parvenue à obtenir des subsides à hauteur de 80 % du coût total pour le premier volet du chantier et 60 % pour le second. La démolition des taudis et la construction du parking devraient ainsi revenir à 500 000 euros environ dont 80 % du coût sera pris en charge par des subsides. Le montant du second chantier s’élève à près de deux millions d’euros dont 60 % seront pris en charge par des subsides. Toute la rue sera refaite grâce à cela.

Pour en savoir davantage sur le dossier, les citoyens sont invités à se rendre à l’école communale d’Elouges à 19h ce mercredi 28 juin. Ils recevront ainsi toutes les informations attenantes à ce gros dossier.