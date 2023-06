Colfontaine : une nouvelle échevine prête (enfin) serment

À l’époque, le collège communal avait décidé de ne pas remplacer immédiatement la quatrième échevine. Ce qui n’avait pas manqué de susciter des réactions dans les rangs de l’opposition. Du côté de C.Plus, on s’était en effet inquiété de ce non-remplacement et du respect de la parité dans les rangs de la majorité. Lionel Pistone avait d’ailleurs récemment interrogé le ministre des pouvoirs locaux à ce propos.

Le 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes, il avait partagé avec le ministre ses questionnements. “Je m’interroge sur le respect des quotas au Collège communal de Colfontaine. En effet, depuis plus d’un an et la démission de Mme Martine Huart, celui-ci n’est composé que d’une femme (présidente du CPAS, déjà membre du conseil surnuméraire ayant été élue mais ayant démissionné de son mandat de conseillère communale pour être désignée échevine “hors conseil”) pour 5 hommes, bourgmestre compris, avec donc un poste vacant”, expliquait-il.

”Pourtant, de nombreuses femmes, y compris dans le groupe majoritaire, siègent au conseil communal. Cette situation est-elle bien légale ? Les décisions prises depuis un an ne risquent-elles pas d’être mises à mal par le non-respect de la disposition visant à avoir un tiers de femmes dans le Collège ?” Le ministre n’avait pas donné réponse au conseiller. Mais ce dernier sait que le bourgmestre a pris connaissance de son courrier au ministre, et de son contenu.

”Il y a lui-même fait référence alors que je ne lui ai pas dit que j’avais interpellé le ministre”, explique Lionel Pistone. “Cela a visiblement fait bouger les choses puisqu’après un an et demi d’attente, Martine Huart va être remplacée. Le ministre aurait-il remis les pendules à l’heure ? Je le pense. Mais si j’étais à la place de Pina, je serais extrêmement vexée d’avoir été désignée grâce à une question de l’opposition et parce que mon groupe politique n’avait pas d’autre choix.”

Et de poursuivre : “Comment expliquer, alors que la loi prévoit qu’il y ait 1/3 de femmes au Collège, que les socialistes aient attendu si longtemps avant de désigner Pina Ninfa ? N’ont – il pas confiance en elle ? Estiment-ils qu’elle n’a pas les compétences requises pour le poste ? Déjà qu’ils se sont servis d’une disposition particulière pour nommer Sylvie Muratore comme présidente du CPAS, en tant que non élue surnuméraire, les échevins et le bourgmestre seraient-ils misogynes ?”

Un sentiment que ne partage probablement pas Giuseppina Ninfa qui endossera ses nouvelles fonctions dès mardi.