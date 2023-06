Fillette renversée à Frameries alors qu’elle sortait du restaurant : le ministre Henry invité à prendre des mesures pour sécuriser les lieux

Rapidement, le parquet de Mons avait précisé que le conducteur n’était pas sous influence. Ce dernier avait fait son possible pour éviter la fillette, sans y parvenir. L’enquête n’est pas encore tout à fait bouclée mais depuis, les voix s’élèvent pour dénoncer la dangerosité de la N543 en cet endroit. Via une question écrite, le député quaregnonnais Jean-Pierre Lépine (PS), a d’ailleurs interpellé le ministre de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry (Ecolo).

”L’éclairage est notamment pointé du doigt. De nombreux conducteurs, dont des agriculteurs, déclarent ainsi avoir été surpris par des traversées de piétons en cet endroit et aborder dès lors les lieux avec une certaine angoisse”, souligne-t-il. “D’autant que, sur la portion de cette route, où se concentrent plusieurs établissements, le seul passage piéton se situe au carrefour avec la N546.”

Un éclairage insuffisant, un passage clouté trop loin des établissements

La présence d’un restaurant le long de cet axe très fréquenté, et la possibilité de stationner de l’autre côté de la chaussée, pousse en effet bon nombre d’usagers à traverser en dehors du passage clouté. “Entendez-vous vous pencher sur la sécurisation de cette portion de la nationale 546 ? Quel constat peut-on y faire relativement à l’éclairage dont nombreux sont ceux à dénoncer le caractère problématique ? Que proposez-vous pour pallier la situation ?”

Et de demander : “Concernant la traversée des piétons, des aménagements sont-ils envisagés pour la sécuriser, au moyen d’un passage piéton non régulé ou d’un passage piéton avec îlot, par exemple ?” Comme tous, Jean-Pierre Lépine estime que des mesures doivent être prises aussi rapidement que possible afin que plus jamais pareille tragédie ne soit à déplorer.

”Une chose est certaine, dans la région, il est fermement attendu des politiques, des usagers de cette route, du gérant de l’établissement et des politiques que des mesures soient prises par les autorités régionales, cette route étant du ressort de la Région wallonne.” Reste à espérer que le ministre prenne la mesure de la situation et permette une intervention rapide de ses services.