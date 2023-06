Les préparatifs pour le Roots Reggae Festival sont lancés !

Les ouvriers communaux et les organisateurs seront donc à pied d’œuvre cette semaine pour préparer au mieux ce Roots Reggae Festival. “Quelques personnes sont déjà sur place pour commencer les préparatifs. Nous allons être dans le rush toute la semaine pour que le site soit prêt pour vendredi. Nous sommes actuellement en pleine manutention”, confie Donato Dalla Valle, pasteur à Saint-Ghislain et organisateur de l’événement.

Un rush qui est d’autant plus intense en raison d’un changement de site pour le festival. C’est donc vers l’inconnue que se lancent les organisateurs. “Les préparatifs sont en cours. Nous sommes cependant dans l’inconnu complet puisque nous changeons de site. Nous devons également penser à tout pour ne manquer de rien pour ces trois jours d’événement. Cela va être véritablement la course avant de pouvoir profiter des trois jours de festival”, conclut Donato Dalla Valle.

Pour rappel, pour animer les festivaliers du Roots Reggae Festival, 17 artistes se succéderont tout au long des trois jours de festival. L’ouverture se tiendra le vendredi 30 juin dès 15h. Tony Nephtali, Masta Lions, Claire Angel et Queen Omega seront à l’affiche ce jour-là. Le lendemain, l’ouverture des portes aura lieu à 10h. Black Star Sound, Capital Sounds, Mystikal Man, Yoha&The Dragon Tribe, Rebel Jam Band, Cimarons et Clinton Fearon se succéderont sur la scène du festival. Enfin, le dimanche, Black Star Sound sera de retour. Il sera accompagné de Letoyo&Foodj Madrigal, Lambz, The High Reeds, Panache Culture et Linval Thompson.

Si les organisateurs ont choisi le Reggae, en 2015, lors de la création du festival, c’est pour mettre en lumière une culture musicale méconnue qui ne demande cependant qu’à l’être.