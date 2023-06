”Cette nomination marque une étape importante pour moi qui ai toujours eu pour vocation de m’investir pour les autres”, explique le Réformateur de 27 ans. Enfant du Borinage, ce dernier s’est intéressé au monde politique vers l’âge de 17 ans. C’est donc assez logiquement qu’il a mené ses études en sciences politiques, à Mons.

”C’est une véritable fierté pour moi. J’aime profondément ma région et ma commune et je suis heureux de pouvoir m’investir davantage pour elles”, explique le nouvel élu. Jusqu’ici conseiller de CPAS, Louis Rifaut est aussi un militant libéral “de la première heure.” Il endosse en effet les rôles de vice-président des jeunes MR de Mons-Borinage et de président des jeunes MR de Frameries.

Convaincu que “les idées libérales peuvent apporter une meilleure perspective à la politique locale”, il insiste sur le fait qu’il ne voit pas la politique “comme un combat entre les partis mais plutôt comme une occasion de travailler ensemble pour le bien de la communauté.”

De son côté, Jacqueline Galant, Présidente d’arrondissement du MR Mons-Borinage remercie Giancarlo Battelo “pour les belles valeurs qu’il a toujours portées au Conseil communal de Frameries” et se réjouit de l’arrivée de Louis Rifaut au conseil communal. “Louis est un jeune homme passionné et qui sait se montrer disponible pour les autres. Je suis sûre qu’il fera un excellent conseiller, comme l’a été Giancarlo durant plusieurs années !”, conclut-elle.