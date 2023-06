Décès d'Esekia, 11 ans, à Frameries: les parents contestent le meurtre, le papa fait appel de cette décision

"La décision de la chambre des mises n'est pas encore intervenue", précise Damien Verheyen, substitut du procureur du roi de Mons. "À l'heure actuelle, les auditions des médecins et du personnel soignant qui s'occupaient du jeune garçon au sein du centre spécialisé qu'il fréquentait sont en cours. Le dossier médical a été saisi et le juge d'instruction attend les résultats de l'analyse toxicologique et les conclusions de l'autopsie."

Pour rappel, le 30 mai dernier au Clos des Chardonnerets, à Frameries, le papa d'Esekia avait découvert ce dernier mort dans son lit. Rapidement, le décès avait été considéré comme suspect et une enquête avait été lancée. "Les parents ont été placés sous mandat d’arrêt pour privation de soins ayant entraîné la mort”, indiquait alors le substitut. “La mort a été qualifiée de suspecte. Le dossier a donc été mis à l’instruction pour faire toute la lumière sur le dossier.”

L'autopsie avait notamment révélé que l'estomac d'Esekia était vide, signifiant qu'il n'avait pas été nourri de toute la journée. Il ne pesait d'ailleurs plus qu'une quinzaine de kilos. Les cinq frères et soeurs d'Esekia avaient été confiés à la famille. L'enquête est loin d'être bouclée puisqu'elle doit toujours établir si oui ou non les soins nécessaires ont été prodigués. L'une des soeurs de la petite victime, âgée d'une vingtaine d'années et issue d'une précédente union, conteste de son côté la thèse du meurtre et explique le décès de son petit frère - tout comme son faible poids - par la maladie.

Du côté de la maman, Marjorie B., la thèse du meurtre est également contestée. Son avocat, Me Jeremie Berger, entend incriminer le papa pour le manque éventuel de soins apportés à l'enfant. Il est cependant encore bien trop tôt pour se prononcer sur l'issue de ce tragique dossier, l'enquête n'était pas encore bouclé et une décision de justice n'étant pas attendue dans l'immédiat.