Nicolas était en aveux partiels des coups, qui ont eu lieu dans une période limitée, mais il contestait les deux scènes de viol qui ont eu lieu entre les 22 et le 24 octobre 2021.

Leur relation, qui a duré plus de vingt ans, s’est dégradée en raison du prévenu, consommateur d’alcool et de drogues. Leurs quatre enfants ont été témoins de scènes de violence et les voisins ont entendu de nombreuses disputes.

Ordonnance d’éloignement

Un juge avait rendu une ordonnance d’éloignement, début mars 2022, mais Nicolas a violé le domicile de la jeune femme, cassant un carreau et tout dans la maison, la menaçant avec un couteau devant les yeux de leurs enfants. C’était le 22 octobre 2022.

“Il était torse nu, menaçant de faire exploser la maison en ouvrant le gaz dans la cuisine, se tailladant le torse avec un couteau”, avait déclaré le substitut du procureur du roi. La police l’a interpellé sur place et il a été renvoyé chez le juge d’instruction, lequel l’a placé sous mandat d’arrêt.

Deux scènes

La scène de viol a eu lieu un an plus tôt, en octobre 2021. “Ce soir-là, il l’a forcée à avoir une relation avec elle. Il a recommencé le lendemain”, avait déclaré le substitut du procureur du roi dans son réquisitoire.

Nicolas avait déjà été condamné par la cour d’appel à 12 mois de prison pour violence conjugale. Selon ce qui était ressorti de ses déclarations, il espérait reprendre la relation avec la mère de ses quatre enfants, mais celle-ci souhaitait tourner la page.

Il a trente jours pour faire appel.