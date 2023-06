Quévy : ses voisins le soupçonnent d’avoir tiré sur leur chien

Entre David et sa voisine Valérie, ce n’est pas le grand amour. Lundi après-midi, ils se sont retrouvés devant le tribunal, lui comme prévenu et elle comme partie civile. Valérie se plaint du tapage diurne et nocturne. “Il n’arrête pas d’importuner mes clients et de pourrir leur vie de différentes manières”, raconte l’avocat de la partie civile.