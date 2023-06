Tension entre avocats à l’audience, le tribunal calme les esprits !

Le bonheur ? “Non, cette grossesse correspond au début de l’enfer. Il y a de la violence, de la peur. Il lui dit : je serai tranquille quand toi et ces deux petits cons auront disparu”, raconte Me Fabrice Guttadauria, avocat de Sandra.

Les jumeaux pointent le bout de leur nez en mai 2020. Les parents se séparent quelques semaines plus tard. La hache de guerre est sortie : mesures d’éloignement, passages récurrents devant le tribunal de la famille… Karim, le bel éphèbe tunisien devient le manipulateur et le menteur pathologique aux yeux de son épouse.

Deux contre un

Me Guttadauria poursuit sa plaidoirie, laquelle fait sortir Me Jean-Philippe Mayence de ses gonds. Les deux brillants pénalistes haussent la voix, s’engueulent presque. On frise l’incident. La présidente du tribunal menace de suspendre l’audience, le temps que chacun reprenne ses esprits.

Pour l’avocat de Sandra, Karim est bien coupable de violence conjugale et de coups portés le 29 juillet 2020. Ce soir-là, Sandra a pris la fuite, laissant ses bébés avec son époux. Elle croise une voiture de police et les interpelle.

Coups à l’hôpital

Le ministère public estime que les préventions sont établies. “Le 29 juillet, une voisine a entendu les cris d’une femme, qui demandait d’arrêter. Il y a un certificat médical qui précise que l’incapacité de travail est de quatorze jours. Pour le reste, il y a des témoins, notamment du personnel de l’hôpital qui l’ont vu frapper madame, alors qu’elle tenait ses enfants dans les bras”, rapporte le substitut du procureur, qui requiert une peine assortie de mesures probatoires.

Me Mayence plaide l’acquittement, rappelant que son client n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il travaille, et qui est bien intégré en Belgique. La semaine dernière, Rachid a contesté le viol d’une étudiante à Maisières, après une soirée arrosée. Il avait été placé en détention préventive.

Jugement fin septembre.