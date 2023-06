Le rendez-vous du jeudi continue d’attirer les visiteurs à Dour : “nous n’avons jamais eu autant de réservations”

Ce jeudi, la terrasse de la Câbleries de Dour sera encore comble. Du jamais vu pour les organisateurs qui ont dû refuser près d’une dizaine de réservations. “Nous n’avons jamais eu autant de réservations”, confie Richard Vanderhaeghen, organisateur des rendez-vous du jeudi. “L’événement rencontre un engouement exceptionnel. Pour notre retour à Dour, nous pensions que nous allions rencontrer un succès un peu plus léger qu’à Mons mais il n’en est rien. Malgré l’apparition de plus en plus de soirées similaires dans la région, les rendez-vous du jeudi ne désemplissent pas, bien au contraire.”

Si le succès est toujours au rendez-vous, c’est principalement grâce à une formule qui marche et des organisateurs aux petits soins pour leurs visiteurs. “L’engouement est vraiment dû à un tout. L’ambiance, le cadre, le réseautage et la confiance que les gens nous portent sont les principales raisons de ce succès. Nous avions d’ailleurs prévu un bar deux fois plus grand et un service à table pour que les visiteurs puissent encore plus profiter des soirées. Ils sont évidemment satisfaits à tel point que nous allons ouvrir un troisième bar consacré aux cocktails”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Des nouveautés qui demandent évidemment du personnel pour faire tourner la machine. De ce côté-là aussi, les organisateurs ont vu juste. “Nous avons dû élargir nos équipes pour pouvoir faire tourner l’événement. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des équipes fidèles qui nous suivent partout dans nos différents événements. C’est vraiment devenu une seconde famille sans qui le succès ne pourrait pas être au rendez-vous”, explique Richard Vanderhaeghen.

Que les personnes intéressées par l’événement se rassurent, même si toutes les tables sont d’ores et déjà réservées pour ce jeudi, il sera évidemment possible de profiter de ce rendez-vous du jeudi sans réservation. Au niveau météorologique, la pluie n’a pas encore gâché la fête. Elle ne devrait pas non plus perturber l’événement ce jeudi. “Quelques pluies sont prévues vers 15h mais pas en soirée. Tout sera donc prêt pour accueillir les visiteurs. En cas de mauvaise surprise, nous avons tout de même prévu une grande tonnelle de 6 mètres pour couvrir le site”, conclut Richard Vanderhaeghen.

Les rendez-vous du jeudi se poursuivront donc ce soir et se prolongeront ensuite jusqu’au 15 septembre.