Réouverture de la ligne ferroviaire Valenciennes-Mons : l’étude technique bouclée du côté belge

C’est par l’intermédiaire du député fédéral, Eric Thiébaut (PS), que le ministre Georges Gilkinet (Ecolo) en a dit plus sur l’avancement des démarches. “Le ministre s’est récemment réjoui d’un accord entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas pour la création d’une nouvelle ligne ferroviaire qui va relier Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle. L’occasion était donc trop belle de le réentendre sur un autre projet transfrontalier pour lequel je me bats depuis une décennie et pour lequel aucune avancée majeure ne voit le jour : je parle du projet de réouverture de la ligne ferroviaire de fret entre Valenciennes et Mons”, indique Eric Thiébaut avant de poursuivre.

”En janvier 2022, le ministre m’indiquait qu’une énième déclaration d’intention avait été signée le 9 décembre 2021 entre la France et la Belgique sur la réouverture de la ligne ferroviaire de fret Mons-Valenciennes. Par celle-ci, il était notamment demandé à Infrabel et à SNCF Réseau “d’étudier la faisabilité technique de la réouverture de la section transfrontalière de la ligne, chacun sur son territoire respectif” . On apprenait aussi que le suivi de ces études et du bon avancement du projet serait assuré par une instance de pilotage associant l’ensemble des acteurs locaux concernés, sous la houlette du sous-préfet de Valenciennes. Plus d’un an après, où en est-on ? La réouverture de la ligne ferroviaire de fret entre Valenciennes et Mons est-elle prise en compte dans le plan de doublement du transport de fret ferroviaire du ministre d'ici 2030 ?”, se questionne-t-il.

Le ministre qui a apporté de bonnes nouvelles au député hensitois. “En décembre 2021, la France et la Belgique ont cosigné une déclaration d’intention sur la réouverture de la ligne ferroviaire de fret Mons-Valenciennes, à l’occasion d’un Conseil européen des ministres de la Mobilité à Bruxelles. Par cette lettre d’intention, nous avons demandé à Infrabel et à SNCF Réseau d’étudier la faisabilité technique de la réouverture de la section transfrontalière de la ligne. Infrabel m’informe que l’étude technique a récemment été bouclée du côté belge et que les résultats sont en train d’être compilés avec les résultats français. Les conclusions consolidées seront prochainement soumises aux membres du comité de pilotage, qui se positionnera ensuite sur la suite à donner à ce projet. J’en profite pour rappeler que du côté belge, les moyens financiers sont déjà prévus dans les budgets d’investissements d’Infrabel et doivent simplement être actualisés”, répond le ministre Gilkinet.

Une réponse qui avait évidemment de quoi réjouir le député-bourgmestre. “Contrairement au dossier de la gare de Quiévrain, je vois quand même que celui-ci avance concrètement. Je me réjouis également de la volonté réaffirmée de soutenir ce dossier-là”, conclut-il.