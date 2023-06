1,49 million d’euros pour soutenir la création d’une liaison cyclo-piétonne entre Petit-Dour et Sars-la-Bruyères

Au total, 1,49 million d’euros, soit 745 000 euros par commune, qui seront ainsi libérés pour soutenir les communes de Dour et Frameries. "Cette nouvelle liaison répondra à la demande d’une infrastructure sécurisée et adaptée aux besoins des piétons et des cyclistes, tant à des fins utilitaires que récréatives”, précise le gouvernement wallon. “Elle contribuera en outre à étendre le réseau cyclo-piéton des deux communes. ”

Pour le député framerisois Manu Disabato (Ecolo), il s’agit d’une excellente nouvelle. “Le projet est subsidié à 90 % par la Région wallonne. Les 10 % restants sont à charge de la commune”, détaille-t-il. “C’est positif à plus d’un titre. On sait qu’un tracé en pointillé le long d’une voirie ne suffit pas à sécuriser un piéton ou un cycliste. Le fait de disposer d’une piste cyclo-piétonne en site propre va permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’utiliser en toute sécurité les modes doux.”

La future liaison complétera en réalité un axe déjà sécurisé, allant d’Eugies à Petit-Dour. “L’idée est donc de poursuivre en reliant Petit-Dour à Sars-la-Bruyères. Ce type de projet est indispensable à l’heure où l’on invite les gens à délaisser les voitures au profit du vélo pour les déplacements occasionnels ou quotidiens, par exemple pour rejoindre un lieu de travail. Mais c’est aussi une façon de soutenir le tourisme en les incitant à se balader.”

Quand le projet pourra-t-il être mis en œuvre ? Difficile à dire. “On s’inscrit dans des cycles d’investissement. On arrive en fin de mandature et de nombreux travaux doivent encore être réalisés”, précise le député. Un peu de patience, donc.