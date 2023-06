”Le compte annuel de l’année 2022 nous réservait d’excellentes nouvelles puisqu’il présente un boni d’1,3 million d’euros à l’ordinaire. Cela signifie que nous avions trop gonflé nos enveloppes en 2022 par prudence mais qu’une série de dépenses ont pu être évitées”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. “Ce boni d’1,3 million sera utilisé pour les trois provisions que nous avons constituées. L’une concerne les dépenses sociales, une autre le fonds de pension et une pour la police. Nous avions initialement pris sur notre boni cumulé, seul choix à l’époque. Pour ne plus impacter notre boni cumulé, nous prenons directement sur ce compte 2022. Cela permet de remettre 1,3 million au boni cumulé qui n’est qu’une partie du boni réel tant que nous n’utilisons pas les provisions constituées. Nous ne devrions d’ailleurs sans doute pas les utiliser en 2023.”

Un compte 2022 dont le bourgmestre n’est pas peu fier. “Ce résultat est dû à une gestion serrée et de rigueur. Malgré les nombreux travaux de rénovation sur notre commune, le nombre important de manifestations, d’activités, de stages et de services que nous proposons, nous parvenons à garder un budget équilibré et à ne pas toucher à la fiscalité. Ce boni d’1,3 million redevient disponible pour de futurs projets”, se réjouit Carlo Di Antonio.

De bonnes nouvelles qui s’ajoutent à celles de la première modification budgétaire. Outre quelques ajustements dans les dépenses de fonctionnement et quelques recettes de transfert supplémentaires, certains dossiers avaient finalement pu être attribués avant le 31 décembre, ne nécessitant donc plus d’être inscrits au budget 2023. C’est notamment le cas des coûts alloués pour les travaux à la rue de Là-Haut qui permettent à la commune de ne plus inscrire le budget de deux millions d’euros en 2023. D’autres dossiers avaient ainsi pu être inscrits au budget annuel.