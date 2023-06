Dour : L’apprentissage du néerlandais et de l’anglais désormais instauré dès la troisième primaire

”Avec l’instauration petit à petit du tronc commun, déjà mis en place en maternelle et en première et deuxième primaires – et qui le sera à partir de l’année prochaine en troisième et quatrième primaires – nous avions l’obligation d’organiser un cours de langue dès la troisième. Dans nos écoles, depuis 1998, nous organisons déjà un cours de langue en cinquième et sixième primaires. Nous laissons alors le choix de l’anglais ou du néerlandais aux enfants. Contrairement à ce que beaucoup feront, à savoir laisser le choix que d’une seule langue en troisième et quatrième, nous laisserons les élèves choisir la langue qu’ils souhaitent privilégier”, indique Vincent Loiseau, échevin de l’Enseignement à Dour.

Un choix qui vise à être cohérent avec ce qui se fait déjà dans les écoles. “Pour être cohérent avec ce qu’il se passe en cinquième et sixième primaires, nous avons voulu encore permettre aux enfants de troisième et quatrième de choisir entre l’anglais ou le néerlandais. Cela ne les bloquera ainsi pas dans une langue avant de leur laisser la possibilité deux ans plus tard de faire un choix entre les deux”, poursuit Vincent Loiseau.

Un apprentissage des deux langues qui aura évidemment un coût pour la commune qui doit déjà assumer celui de certaines périodes de cours sur fonds propres. C’est d’ailleurs ce coût qui aiguille le choix d’autres établissements scolaires et communes de ne proposer qu’une langue en apprentissage comme à Mons où le réseau catholique s’est mis d’accord pour ne privilégier que l’apprentissage du néerlandais.