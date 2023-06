Le Roots Reggae Festival est lancé !

Les trois jours du Roots Reggae sont lancés à Hensies ! Depuis cette après-midi, les préparatifs sont terminés et les premiers festivaliers arrivés sur le site d’Hensies Plage pour vivre trois jours de festival. Festival qui garde son but caritatif puisque les fonds récoltés serviront à financer un orphelinat. Tout au long de la journée, Jah My Vibration, Tony Nephtali, Masta Lions, Gang Jah Mind et Claire Angel se succéderont avant de faire place à Queen Omega. Le week-end sera ensuite riche en tête d’affiche avec Clinton Fearon ou encore Linval Thompson notamment.