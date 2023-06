Les élèves de l’Athénée Royal de Quiévrain et leur professeure Adélaïde Richard récompensés lors de “Générations solidaires”

Les élèves de 6e Générale de l’ARQuiévrain et leur professeure Adélaïde Richard ont en effet remporté un des cinq prix “Générations solidaires” de la Fondation Roi Baudouin ce 30 juin aux Moulins de Beez à Namur. Une récompense qui résulte d’un projet où l’engouement d’Adélaïde Richard et des enfants était total. “Il est indispensable que tout un chacun se reconnecte à la nature. La seule terre que nous ayons est en cours de dépérissement sans que bon nombre d’entre nous ne se sentent particulièrement impliqué. Il est primordial que nous repensions nos modes de vie. L’inculquer aux plus jeunes semble particulièrement logique puisqu’ils seront les acteurs et architectes de demain”, avait-elle déclaré.

L’écodôme, planté en 2020, sera inauguré le 1er septembre, avec un concert acoustique d’Antoine Armedan. Une visite guidée du lieu sera organisée pour l’occasion tout comme l’exposition sur le graffeur AmtyOne. Un projet dont les pionniers espèrent qu’il pourra en inspirer d’autres. Cet espace de travail sera d’ailleurs surmonté d’un dôme végétal. L’espace sera partagé par toutes les classes en fonction de leurs activités. L’écoteam de l’Athénée Royal de Quiévrain, constituée d’élèves et de membres du personnel, se chargera de la sensibilisation au respect de la planète au sein de l’école.

Un projet qui a également poussé les jeunes à se dépasser pour le concrétiser. Il offrira désormais une nouvelle perspective pour suivre les cours au sein de l’Athénée.