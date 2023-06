Projet de centre aquatique à Boussu : le dossier avance, les opérateurs pourront bientôt manifester leur intérêt

Concrètement, cette procédure permet à l’autorité communale de fixer les contraintes juridiques et d’exprimer ses exigences tout en laissant carte blanche aux opérateurs potentiels. Dans le cas présent, ils devront par exemple accorder un tarif préférentiel aux habitants de l’entité, aux nageurs des écoles et des clubs sportifs en échange d’une contrepartie à définir, prévoir un parking (qui sera confié à un privé) ou encore accorder une attention particulière à la performance énergétique du complexe et à l’économie d’énergie, particulièrement en matière de gestion de l’eau des bassins.

Racheter une parcelle à la zone de police boraine

Le site convoité est déjà majoritairement propriété de la commune de Boussu, mais cette dernière devra malgré tout acquérir une parcelle appartenant à la zone de police boraine, qui accueille actuellement le stand de tir. “Les discussions sont en cours afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties”, confirme Jean-Claude Debiève. “Tout reste à faire mais le lancement de ce dialogue compétitif est une étape clé. Nous exprimons nos volontés, aux candidats désormais à construire leur projet.”

D’un point de vue financier, la commune s’engage à investir, chaque année, un montant estimé entre 450 000 et 850 000 euros. Les montants de la contribution communale dépendront du projet et de ses besoins financiers et ne peuvent donc être fixés pour l’instant. “Ça peut paraître énorme bien sûr, mais en réalité, c’est une bonne opération pour nous”, insiste le bourgmestre.

”L’ancienne piscine, avant sa fermeture définitive, nous coûtait près de 400 000 euros annuels. Parfois plus car nous devions sans cesse effectuer des réparations et faire face aux imprévus. Une piscine, pour une commune, c’est un gouffre financier, surtout lorsque l’on tente de faire du neuf avec du vieux. Dans le cas présent, nous contribuons à la construction d’un nouveau centre aquatique de qualité, mais nous n’en assurons pas la gestion et l’entretien.”

Une opération financièrement intéressante pour la commune

Ces contraintes reviendront en effet entre les mains de l’opérateur. “La commune sera gagnante, selon moi, car on n’aura juste à rembourser l’emprunt. La commune se porte financièrement bien mais on réfléchit encore à la meilleure formule.” À savoir un emprunt à 100 % ou une partie sur fonds propre, d’autant que la commune impose l’application d’un tarif préférentiel.

Côté timing, difficile de se prononcer. L’avis de marché doit être adopté, puis publié. Les candidats devront être sélectionnés, après quoi une phase de dialogue débutera concrètement. Les candidats soumettront les offres finales. Une fois le choix posé par l’adjudicataire, le marché public sera conclu par la signature du contrat et finalement le début de l’exécution du projet.

”Une fois que tout sera lancé, on peut tabler sur un peu plus d’un an de chantier. Si, dans le meilleur des mondes, on ne fait face à aucun imprévu, on peut espérer un premier plongeon à l’horizon 2025”, annonce le bourgmestre. On le sait, dans pareil projet, s’avancer sur des délais n’est pas toujours chose aisée. Mais les autorités communales sont déterminées à avancer et à offrir aux citoyens de la région un complexe aquatique digne de ce nom, alors que l’offre en piscine reste insuffisante pour répondre à la demande.