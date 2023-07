EpiCURA met sur pied une thérapie “rare et innovante” pour soulager l’arthrose

”Permettant de soulager les tendons en souffrance, quelque que ce soit leur localisation, le traitement consiste à prélever et centrifuger de la moelle osseuse du patient pour isoler les cellules souches et les réinjecter à l’endroit douloureux”, précise-t-on du côté d’EpiCURA. "Les cellules peuvent également être administrées dans le cas de lésions musculaires et dans le cadre de la guérison des articulations arthrosiques.”

Le procédé, désormais enseigné aux chirurgiens venus de toute part – dernièrement du Brésil, par exemple – ne permet pas de guérir l’arthrose mais s’attaque aux douleurs qu’elle provoque. Un passage par le bloc opératoire est nécessaire mais aucune période de revalidation n’est en revanche requise. Une bonne nouvelle, malgré tout, pour les patients qui en souffrent, la douleur les conduisant parfois à la sédentarité.

En Belgique, on estime que 18,5 % de la population est touchée par cette maladie caractérisée par la destruction progressive du cartilage des articulations. Avec le temps, le cartilage subit une usure naturelle. Lorsque l’arthrose s’installe, les mécanismes de réparation sont dépassés et ne peuvent plus faire face de manière efficace à cette usure. L’épaisseur du cartilage diminue et les os se rapprochent.

59 % des cas concernent la colonne vertébrale, 45 % le genou, 33 % les mains, 24 % la chance ou 9 % le pied, selon les chiffres de la Fondation Arthrose.