Il boute le feu à une voiture à Jemappes, puis s’énerve et insulte les policiers

Nous sommes la nuit du 14 au 15 janvier dernier et le feu est en train de détruire une voiture à Jemappes. Pompiers et policiers arrivent sur les lieux. Les policiers apprennent qu’il s’agit de l’auto d’un riverain. Ils sonnent à la porte. Un homme sort d’une habitation. Il est torse nu, porte un drap autour de la taille et semble très agressif. Il lance des noms d’oiseaux aux policiers, lesquels lui conseillent de se calmer.