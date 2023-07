C’est qu’au fil des années, l’événement a retrouvé de sa superbe et attire chaque année une bonne dizaine de milliers de personnes. De quoi pousser les organisateurs à mettre la barre toujours plus haut. Après avoir accueilli l’an dernier Boris Motte (finaliste de The Voice Belgique), Mademoiselle Luna, The Original Shows de Boney M et Julie Zenatti, ce sont de nouveaux artistes de talent qui rejoindront la scène hornutoise.

Cauet derrière les platines

”Le vendredi, ce n’est autre que Cauet qui animera la soirée derrière les platines”, annonce Alexandre Célestri du service communication de Boussu. L’animateur français a en effet plus d’une corde à son arc et a commencé sa carrière de DJ très jeune, à l’âge de 15 ans. “On est vraiment ravi de pouvoir l’accueillir car on connaît la qualité de ses prestations. C’est une très bonne pioche et une personnalité appréciée.”

Samedi, les sonorités blues et soul feront vibrer le public grâce au cover officiel de Barry White. “Il ressemble et chante vraiment comme Barry White, c’est bluffant”, insiste Alexandre Célestri. Une voix puissante, des titres emblématiques allant de You’re the First, the Last, My Everything à Can’t Get Enough of Your Love Babe en passant par Never Never Gonna Give You Up ou encore Let The Music Play, le chanteur renaîtra le temps d’une soirée.

Une soirée qui se poursuivra avec Mister Cover et Nicky Sanchez, que l’on ne présente plus. En musique toujours, le week-end se poursuivra avec une tête d’affiche d’exception. “On a la chance d’accueillir chez nous Amel Bent, qui est l’une des artistes françaises les plus actives du moment.” Dévoilée par La Nouvelle Star en 2004, la chanteuse enchaîne en effet les tubes tout en se constituant un capital sympathie indéniable grâce à son rôle de coach dans l’émission française The Voice : la plus belle voix.

Scénographier la mise au bûcher

”Elle se produira pendant 1 h 30 avec le show qu’elle présente lors de sa tournée”, précise encore l’organisation. “Elle montera sur scène à 20 heures et jouera jusqu’à 21 h 30. Après quoi on enchaînera assez rapidement avec le brûlage de Bouboule, que l’on souhaite scénographier. On a envie de proposer quelque chose de différent, peut-être avec des jongleurs et cracheurs de feu pour l’accompagner vers sa dernière demeure.”

Le traditionnel feu d’artifice clôturera les festivités. “On tient compte du nouveau calendrier scolaire afin de permettre aux familles d’en profiter même si le lendemain, il y aura école. Vers 23 heures, tout devrait être terminé.” On notera encore qu’au-delà de la programmation musicale, la kermesse à Bouboule rassemble aussi une vingtaine de forains et plusieurs foodtrucks. Le rendez-vous est donc donné sur la place d’Hornu en août prochain.