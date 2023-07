Des sauts en parachute à nouveau annulés au SkyDive de Saint-Ghislain ce dimanche : “Je comprends la colère des clients”

Alors que l’avion avait bel et bien décollé, personne n’a pourtant pu quitter l’appareil. Skeyes (anciennement Belgocontrol) aurait en effet refusé que ce dernier ne monte davantage pour atteindre les quelque 4 000 mètres d’altitude requis dans le cadre d’un saut en parachute. “L’espace aérien a été fermé par Skeyes sans que nous ne sachions pourquoi. Lorsque j’ai pris contact avec eux pour tenter de comprendre, on m’a répondu qu’ils n’avaient pas à se justifier”, déplore Paul Marien, gérant du SkyDive.

Une incompréhension du côté de SkyDive

”J’ai immédiatement pris contact avec le CEO de Skeyes afin d’obtenir des explications. J’ai détaillé la situation mais n’ai pas encore pu obtenir de réponse formelle de son côté. Tous les sauts programmés dimanche ont dû être annulés. Je ne comprends pas pourquoi car j’ai vérifié l’activité aérienne ce jour-là et il ne se passait rien. Les couloirs étaient libres et les sauts auraient pu être effectués en toute sécurité.”

Pour le gérant, il s’agit d’un couac qui entache un peu plus la réputation de son centre, alors que ces dernières semaines, la grogne des clients s’intensifie. Comme nous l’évoquions dans nos colonnes la semaine dernière, des dizaines de clients se sont en effet rassemblés pour exiger des remboursements de leur bon, estimant qu’ils étaient victimes d’une “arnaque.” Certains expliquaient attendre de pouvoir sauter depuis plus de deux ans, sans jamais parvenir à obtenir une réservation.

”Les clients sont furieux et je peux le comprendre. Certains ont compris notre situation, d’autres non. Les clients du matin étaient déjà présents lorsque nous avons appris que nous ne pouvions pas décoller. Un geste sera évidemment proposé, soit via un cadeau soit via la prolongation de leur bon si ce dernier arrivait à échéance.” Certains clients sont désormais persuadés que Paul Marien “les mène en bateau” et ne dispose pas des documents indispensables à l’organisation de son activité.

Des autorisations "au cas par cas"

Renseignements pris de notre côté, il s’avère que ce dimanche, un NOTAM (messages aux navigants aériens) avait été émis par le contrôle aérien et restreignait les possibilités de vol au-dessus de 5500 pieds (1 667 mètres) au-dessus de l’aérodrome de Saint-Ghislain, et a priori sur la totalité du territoire belge. Le site SkyDive de Saint-Ghislain n’était donc pas le seul à être concerné par ces obligations d’annulation.

Du côté du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, la porte-parole précise que “concernant l’espace aérien, il y a un Mémorandum of Understanding (MOU)” signé entre Paul Marien et Skeyes. “Ils doivent de ce fait avoir le feu vert de Skeyes pour organiser leurs activités, au cas par cas.” Ce MOU précise notamment que l’activité sur le site de Saint-Ghislain dépend de l’utilisation des pistes par les aéroports de Charleroi et de Bruxelles. Le champ libre n’est en réalité laissé que jusqu’à 6000 pieds, soit 1828 mètres, après quoi les autorisations peuvent être refusées... Sans justification particulière, visiblement.

De leurs côtés, les clients se sentant lésés envisagent de lancer une action collective en justice afin de récupérer les sommes investies.