Il effectue des dérapages sur un rond-point à Boussu et tente de se soustraire au contrôle de police.

Une course-poursuite entre la police et l’automobiliste désobéissant a débuté. “Le conducteur a adopté une attitude plus que dangereuse et a à de nombreuses reprises mis en danger les autres usagers de la route (conducteurs mais aussi piétons). La course-poursuite a pris fin dans une impasse située à Dour”, indique la police boraine.

Le conducteur et sa passagère ont dès lors été interpellés. La fouille du véhicule a permis de découvrir une arme prohibée dans l’habitacle.

Divers procès-verbaux ont été rédigés notamment pour entrave méchante à la circulation, défaut d’assurance, possession d’arme prohibée…