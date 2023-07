Une Boraine et son fils devant le tribunal : elle insulte la police lors d’un contrôle et il outrage le substitut du procureur à l’audience

Elle arrive sur le contrôle, stationne sa voiture et embarque son fils. Elle souhaite reprendre la route, mais un véhicule de police l’empêche de passer. Elle est pressée. Le ton monte avec un agent de police. “Je lui ai demandé de déplacer son véhicule, il suffisait de le bouger de cinq mètres. Il m’a répondu d’un air hautain, sans bouger. Mon fils, qui prenait ma défense, a été menotté. Je suis encore choquée”, raconte la dame.

Les policiers ont une autre version. Madame et son fils les ont outragés, raison pour laquelle ils se retrouvent devant le tribunal. “Je respecte les forces de l’ordre, mais à partir du moment où un policier m’agresse… ”, réplique la prévenue, osant le raccourci facile avec l’affaire Nahël qui secoue la France. Bref, c’est la faute de la police !

Outrage à magistrat

Le substitut du procureur du roi prend la parole dans le cadre de ses réquisitions et se souvient, qu’il y a quelques mois, le fils avait été convoqué devant le tribunal dans le cadre d’un trafic de stupéfiants organisés par l’un de ses amis. Le prévenu s’était d’ailleurs caché afin d’échapper à la police. “Cela n’a rien à voir avec cette histoire-ci” s’emporte le prévenu. Il est vrai qu’il a été acquitté dans le cadre de cette affaire, et que le procureur aurait pu éviter d’en parler.

Mais c’est peut-être là une technique pour piéger le prévenu, afin qu’il montre son caractère explosif au tribunal. Si c’est le cas, ça marche. “J’ai vécu l’enfer durant sept mois. Il se prend pour qui lui ? ”, crie-t-il en pointant du doigt le substitut du procureur, lequel demande à la greffière de noter qu’il s’agit d’un outrage à magistrat. Le prévenu se lève, s’énerve… “Mais il se prend pour qui ? ” répète le prévenu. Sa mère préfère se taire.

Menaces envers le professeur

Le procureur poursuit son réquisitoire. Il raconte une scène reprochée au prévenu, qui s’est déroulée devant une école de Quaregnon, le 16 septembre 2022. Le jeune homme se rend à l’école fréquentée par sa copine, pour manger un sandwich avec elle à la pause du midi. Elle se plaint qu’un professeur lui a confisqué son téléphone. L’enseignant passe sur le parking à ce moment-là.

“Le prévenu s’est dirigé vers lui, pour le menacer de lui casser ses jambes et de lui défoncer sa gueule, de le tuer ainsi que toute sa famille. Des témoins l’ont entendu proférer les menaces”, poursuit le magistrat du parquet qui requiert un an de prison contre le jeune homme, et une peine de quinze jours contre sa maman. Le jeune homme râle encore : “Je voulais discuter avec lui, il n’a pas voulu”

Pas un gros caïd

Ma Fabrice Guttadauria arrive à calmer ses clients, avec l’aide du papa présent dans la salle. “Ce jeune homme, âgé de 22 ans, a joué le gros caïd et son comportement me dérange, il le sait. Toutefois, ce n’est pas un gros caïd, c’est seulement un jeune garçon idiot qui pense pouvoir rendre justice lui-même, démontrant une grande immaturité”, dit-il.

Le juge sourit. “Vous êtes jeune, impétueux, mais cela ne sert à rien. Vous comprendrez avec l’âge”, dit-il au jeune homme vêtu d’un training, assis sur le banc de l’infamie. Il ne s’adresse pas à la mère, qui parle d’abus de pouvoir et de perte de temps pour la justice. Pas un mot sur l’éducation…

Une société qui ne respecte plus ses institutions est une société malade. Hélas, ce genre de comportement a tendance à se multiplier sur la voie publique, mais aussi dans les cours et tribunaux, et souvent, c’est la faute d’un autre …

Jugement à la rentrée de septembre.