Le schéma de développement territorial provoque quelques inquiétudes pour les parties rurales de la commune de Dour

C’est un véritable outil d’aménagement du territoire sur lequel le conseil a dû se pencher. Le SDT définit en effet la stratégie territoriale pour la Wallonie. Il oriente les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme en fixant des objectifs et des modalités de mise en œuvre afin de permettre à la Wallonie de mieux anticiper et répondre aux besoins de la population. À Dour, la mesure est bien connue puisque le bourgmestre, Carlo Di Antonio, avait déjà mis en place pareille démarche, finalement adoptée par le gouvernement wallon de l’époque mais jamais rentrée en vigueur.

Son successeur a donc voulu relancer ce schéma de développement territorial en demandant l’avis des communes wallonnes. Un projet lancé précipitamment qui contraint les communes à agir dans l’urgence. “On nous impose vraiment n’importe quoi en termes de timing. En quelques jours, les communes doivent remettre un avis sur un document complexe ayant des répercussions sur 10 ou 20 ans. La méthode utilisée permettra peut-être de faire approuver ce document avant le mois de mai prochain par le gouvernement wallon mais j’ai quand même des doutes qu’ils y arrivent malgré l’imposition de tels délais”, peste Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

Outre ce timing loin d’être idéal, la situation des villages ruraux inquiète également. “Globalement, nous sommes d’accord d’approuver le document moyennant les réserves émises sur le timing et sur les dangers soulevés pour les communes ayant des parties plus rurales. En dehors des centralités, à savoir le centre de Dour, d’Elouges et de Wihéries, les possibilités à moyen et long termes de pouvoir construire sur des terrains à bâtir sont réduites pour concentrer l’habitat dans les centralités. C’est très bien au niveau de la mobilité et sur l’enjeu climatique sauf que le gouvernement n’a prévu aucun budget pour indemniser les personnes propriétaires de terrains à bâtir hors centralités. Toute une partie de la commune est concernée par cette problématique. Nous allons donc être très critiques par rapport à cela”, poursuit Carlo Di Antonio.

La commune a donc approuvé le document tout en émettant quelques abstentions sur les points qui posent problème. À noter que les citoyens peuvent consulter ce SDT jusqu’au 14 juillet et émettre leurs remarques sur ce dernier.