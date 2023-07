Boussu : Il vole le véhicule de son beau-frère pour aller effectuer sa peine de travail, alors qu’il n’a plus de permis de conduire

Le 14 octobre 2022, José doit se rendre sur le lieu où il doit effectuer sa peine de travail. C’est l’automne, il ne fait pas très bon. José décide de prendre l’auto de son beau-frère, alors que ce dernier l’interdit formellement de rouler avec sa voiture. Il connaît le coco et il sait qu’il n’a plus le permis. Ce n’est là qu’un vol d’usage au sens de la loi. Le pire est à venir.

Plusieurs infractions

Voilà notre bon José sur les routes boraines, au volant de la voiture volée. José roule à vive allure, ce qui attire l’attention d’une patrouille de police qui le prend en chasse dans les rues de Boussu. Les policiers allument les feux bleus de leur voiture et la sirène hurle à tout va. José ne s’arrête pas, malgré les injonctions de la police.

“Il dépasse sur une ligne blanche, il prend un sens interdit en sens inverse, il roule sur les trottoirs et les pistes cyclables, il emprunte un chemin de halage et finit par être bloqué par la police. Son convoyeur quitte le véhicule, il n’a plus de voix tellement il a crié de peur”, raconte le substitut du procureur.

Mais cela n’arrête pas José, qui appuie sur le champignon pour monter sur l’autoroute. “Il roule à 190 km/h, dépasse par la droite et emprunte la bande d’arrêt d’urgence”, poursuit le substitut du procureur qui requiert une peine de deux ans, tout en ne s’opposant pas à un sursis simple, “en espérant qu’il comprendra”.

Et le vélo ?

José, bon chic bon genre, explique qu’il n’avait pas d’autre moyen pour se déplacer. “Vous aviez rendez-vous où ? ”, demande le juge. José répond que c’était à Boussu, là où il habite. “Et vous aviez besoin d’une voiture ? Le vélo suffisait. Vous n’aviez pas besoin de mettre la vie des autres en danger”, s’époumone le juge.

José répond que les policiers ont extrapolé dans leur procès-verbal, qu’il n’a jamais mis de vie en danger et même qu’il n’a jamais eu d’accident. Toutefois, il admet avoir fait une bêtise et jure qu’il ne sera plus jamais convoqué par la justice.

Son avocat, Me Fabrice Guttaduaria croit en ce père de trois enfants, qui a travaillé toute sa vie. “Il n’a pas le profil d’un délinquant, sauf en matière de roulage. Il a d’ailleurs déjà payé des milliers d’euros d’amendes. Il y a une forme de dualité chez lui qui est assez interpellante.”, raconte l’avocat qui plaide une peine de travail. Derrière un volant, José n’est plus le même homme.

José le chauffard sera fixé sur son sort à la rentrée.