Jessica, saoule et droguée, attaque une vieille dame dans la Grand-rue à Saint-Ghislain

Le 5 février 2023, Jessica marche de Bernissart à la gare de Blaton. On dirait presque un zombie. Elle s’installe sur un banc et semble attendre quelqu’un. Mais personne ne vient. Elle vide deux bouteilles d’alcool et monte dans le train, sans ticket. Elle descend à la gare de Saint-Ghislain et se rend dans la Grand-rue.