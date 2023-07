Un changement insufflé par Clarisse Locoge et Sheldon Dehon, qui s'est imposé sur base d'un constat : "On estime que le monde politique s’est trop éloigné du citoyen et qu’il n’agit plus dans l’intérêt de ce dernier. Loin de mettre en avant nos ambition personnelle, nous voulons servir, nous mettre au service de la commune et de ses concitoyens. Nous prônons une démarche locale, pluraliste et voulons un discours direct, sans langue de bois."

Les deux militants insistent aussi sur leur volonté d'être en contact direct et régulier avec la population. "C’est n’est qu’en écoutant quelqu’un que l’on peut comprendre ses besoins, ses souhaits, ses problèmes", explique Clarisse Locoge. Une action de soutien aux établissements horeca de Boussu et d'Hornu vient d'ailleurs d'être lancée. Objectif, "rencontrer les commerçants, être à l’écoute de leurs problèmes, de leurs besoins, de leurs souhaits." Toujours dans le même ordre idée, l'UDC va tout prochainement émettre, avec ses membres mais aussi grâce à une consultation large des boussutois et des hornutois, dix propositions afin d'établir le programme des élections de 2024.

"Nous pouvons déjà en dévoiler l’épine dorsale. Ce programme s’articulera autour de cinq axes : Faire de notre commune un lieu convivial et épanouissant pour tous ; Inclure tous les citoyens ; Investir dans l’humain ; S’engager pour la sécurité et la tranquillité de tous ; Garantir un service public/communal présent, efficace et de qualité." Autour de ces cinq axes et en s'appuyant sur le résultat du sondage, les potentiels futurs élus souhaitent créer un "programme ambitieux qui mettra en avant la démarche citoyenne bien avant l’étiquette de parti."

Et de conclure : "Nous voulons rencontrer les habitants sans porter l’étiquette d’un parti. La politique communale se fait avec des citoyens pas avec des couleurs politiques", insiste Sheldon Dehon. Reste à voir si ce changement permettra au MR de réintégrer le conseil communal de Boussu lors du prochain scrutin.