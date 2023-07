Des outils arrêtés et relancés chez Yara : “une procédure normale de maintenance”

C’est plus particulièrement leur fréquence qui a interpellé. Il faut écrire qu’aujourd’hui, les riverains voisins de l’usine peuvent retrouver, sur une plateforme dédiée, toutes les informations liées aux incidents, arrêts et redémarrages d’outils. “On a décidé de jouer la transparence en communiquant systématiquement en amont : si un riverain entend un bruit anormal, il peut consulter notre site et se rassurer en constatant que nous avions parlé d’éventuelles nuisances”, explique la porte-parole de Yara Tertre.

”Dans la grande majorité des cas, les citoyens ne se rendraient pas compte de ces arrêts et redémarrages car ils n’entraînent pas tous des nuisances.” Ces derniers mois, ces phases ont été plus nombreuses pour la simple raison qu’une importante maintenance était en cours. “Elle est prévue depuis l’an dernier. Ce sont 40 projets et plus de 60 modifications qui étaient programmés. C’est vraiment un gros chantier de maintenance.”

D’où certains auront un impact positif sur le voisinage. “On a notamment remplacé huit silencieux et on en a installé un nouveau.” Ce jeudi 6 juillet, c’est l’unité de production d’Ammoniac qui était donc relancée. “C’est prévu sur plusieurs jours. Lorsque l’on parle de redémarrage, il ne s’agit pas simplement d’appuyer sur un bouton, c’est bien plus complexe. Certains outils sont plus vieux que d’autres et peuvent être plus lents. Au moindre doute ou risque d’incident, ils sont remis en arrêt et inspectés avant une éventuelle nouvelle intervention.”

Bref, pour les équipes de Yara, rien d’anormal. “Cela fait vraiment partie de notre quotidien. Nous respectons les impositions de notre permis et veillons à ne prendre aucun risque. Il en va vraiment de la sécurité de nos équipes, de la population.” L’unité d’ammoniac est la dernière à devoir être relancée. Tout devrait donc être en ordre dans les prochains jours.