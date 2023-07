La commune d’Hensies obtient un subside de 727 000 euros pour la rénovation de sa maison communale

22 nouveaux pouvoirs locaux viennent en effet d’être désignés en plus des projets déjà sélectionnés en décembre pour une enveloppe budgétaire totale de 118 millions d’euros. “La commune, premier rempart contre la fracture sociale mais aussi premier moteur d’un redressement économique et écologique de la Wallonie. La rénovation énergétique des bâtiments publics, c’est plus qu’une priorité pour moi, c’est une nécessité afin de réduire leurs coûts de fonctionnement et leur empreinte carbone”, indique le ministre Collignon avant de poursuivre.

”Au-delà des enjeux environnementaux, la transition énergétique des bâtiments s’impose également d’un point de vue économique. L’objectif de cet appel à projet vise d’une part, à diminuer massivement l’impact environnemental des bâtiments publics en améliorant conséquemment leur performance énergétique. D’autre part, cela permet d’accélérer les projets d’investissement public parvenus à maturité et à promouvoir les travaux publics pour favoriser la reprise économique. Enfin, cela va favoriser les investissements vers la transition écologique et numérique, en particulier vers la production et l’utilisation propres et efficientes d’énergie. ”

Pour rappel, les collectivités publiques locales étaient invitées à répondre à l’appel à projets pour financer une partie de la rénovation énergétique de leurs bâtiments administratifs et/ou techniques et/ou de services publics. La commune d’Hensies avait alors remis un dossier pour la rénovation de sa maison communale. Candidature finalement retenue qui permet à la commune d’obtenir une subvention à hauteur de 727 464,77 euros. En plus de la commune d’Hensies, les communes hennuyères de Mouscron, Bernissart, Farciennes, Leuze-en-Hainaut, Montignies-le-Tilleul, Comines-Warneton et Aiseau-Presles ont également été retenues.