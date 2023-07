Le Dour Festival se prépare aussi en coulisses !

”Lors d’un récent festival de musique aux USA, il y a eu de nombreux soucis suite à des appels intempestifs vers les zones de secours en raison d’une nouvelle fonctionnalité de certaines marques de téléphone. Je voulais donc savoir si, au niveau de notre zone de secours et des autorités, des mesures ont été prises pour éviter pareils événement lors du festival de musique”, se questionne Thomas Durant, conseiller communal à Dour.

Un problème dont les organisateurs ont eu écho et ont pu se prémunir. “Nous avons vérifié avec l’agent en charge de la prévention que le problème a bien été cité et pris en compte dans l’analyse de risque du Festival de Dour. C’est d’ailleurs bel et bien le cas”, répond Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. “C’est un problème auquel nous sommes attentifs”, ajoute Vincent Loiseau, échevin qui prendra les rênes de la commune tout au long du Festival de Dour.

Tous les regards peuvent donc désormais se tourner vers le Festival en tant que tel qui devrait encore accueillir bon nombre de visiteurs du 12 au 16 juillet.