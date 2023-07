Les apéros saint-ghislainois de retour ce dimanche aux jardins de l’abbaye

Tout se prépare donc pour accueillir les visiteurs ce dimanche aux jardins de l’abbaye de 11 à 19h. Comme lors de la première édition, plusieurs DJ seront présents afin d’assurer l’animation de la journée. “C’est ouvert à tout le monde, peu importe l’âge puisque des châteaux gonflables seront installés. L’événement se veut festif et familial et a vocation à ce que chacun puisse se retrouver dans un cadre sympathique et convivial”, indiquait Florence Monier, membre de l’association Be Saint-Ghi (et par ailleurs échevine à Saint-Ghislain).

Comme lors d’événement de la sorte, la météo sera évidemment un facteur déterminant du succès ou non des apéros saint-ghislainois. Alors que la première édition avait connu un franc succès, allant même bien au-delà des espérances, il faudra donc une météo au beau fixe pour faire mieux.

Succès attendu par les organisateurs mais également les membres de l’asbl Tous ensemble, main dans la main, qui profitera des retombées de l’événement. Pour rappel, l’association accompagne et soutien les familles et les patients atteints de maladies lysosomales qui profitera des retombées de l’événement. Sous l’appellation maladies lysosomales, l’on retrouve une cinquantaine d’affectations handicapantes qui touchent l’enfant et l’adulte, dont le point commun est une déficience génétique induisant un défaut de fonctionnement au niveau du lysosome, chargé d’éliminer les “déchets cellulaires” du corps. La maladie est rare et entraîne l’apparition de lésions sur les organes, provoquant des troubles particulièrement graves et irréversibles.