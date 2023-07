Série de l’été : Il y a un siècle, la région de Mons-Borinage était frappée par une grève dans le charbonnage : plus de 20.000 ouvriers à l’arrêt !

Dans notre région, une grève paralyse le bassin minier. Environ 15.000 ouvriers sur les 35.000 actifs dans les mines, ont arrêté le travail, alors que de nombreuses entreprises, spécialisées dans la construction et la chimie, ont mis la clé sous la porte en raison de la concurrence des Anglais et des Américains.

Les grévistes réclament une augmentation salariale, en phase avec l’augmentation du coût de la vie. À la fin du mois de janvier, les patrons proposent une augmentation de 5%, mais ce n’est pas suffisant pour les syndicats socialistes et chrétiens. Quelques jours plus tard, ils sont 25 à 27000 à faire grève dans le Borinage.

La tension monte

Le 22 février, on commence seulement à évoquer une reprise du travail. Les grévistes de Boussu, Hornu, Dour et Elouges décident de reprendre le travail, acceptant une augmentation de 6 à 14 %. Les représentants des autres communes refusent. Ils veulent obtenir une augmentation de 15 % pour les ouvriers qualifiés et 20 % pour les autres catégories.

On manque de charbon un peu partout et le ton commence à monter, alors que tout se déroulait dans le calme jusqu’ici.

Une nouvelle proposition est présentée par les patrons aux syndicalistes, réunis à la Maison du peuple de Hornu. L’ambiance est tendue. Les patrons sont prêts à augmenter les salaires de 5 % tout de suite et 5 % le mois prochain, avec maintien de la convention des salaires et 15 à 20 % d’augmentation selon les catégories d’ouvriers, avec abandon de la convention. Les grévistes refusent les deux propositions.

Dans le Borinage, la grève se poursuit. Les syndicats socialistes accordent 4 francs d’indemnité par jour aux grévistes et les syndicats chrétiens 7 francs. La tension monte entre les deux délégations syndicales. Les premiers ont placardé de nombreuses affiches invitant les ouvriers à s’inscrire dans les syndicats socialistes, alors que les seconds invitent leurs affiliés à reprendre le travail en maintenant la convention des salaires.

Un vent de l’est

Un troisième groupe politique s’invite à la fête, les communistes. Six ans après la prise du pouvoir en Russie, les communistes pullulent à l’ouest du continent. Depuis quelques jours, les communistes intensifient leur propagande et excitent les masses ouvrières. Une centaine de grévistes, drapeaux rouges et musique en tête, partent de Cuesmes pour rejoindre Frameries, en passant par Jemappes, Pâturages, La Bouverie. Les patrons ont le sentiment que la grève a une origine politique et qu’elle est alimentée par des fonds étrangers.

De nombreux communistes bruxellois débarquent à Mons pour multiplier les prises de parole. Édouard Vanoverstaten, fondateur et premier secrétaire général du Parti Communiste belge, attaque violemment les députés socialistes borains ainsi que Emile Vandervelde, président du Parti Ouvrier Belge et plume de la Charte de Quaregnon.

Les communistes organisent des conférences à Jemappes, Quaregnon et Flénu, où l’on jette des briques dans les vitres des ouvriers qui poursuivent le travail. Le bourgmestre socialiste de Jemappes incite les ouvriers à reprendre le travail mais il est pris à partie par des communistes.

Au fil des jours, l’attitude de ces derniers commence à excéder la population, qui a froid et faim. On reprend le travail à Bernissart, Dour et Elouges, mais pas à Quaregnon, Hornu, Flénu et Jemappes. Les communistes organisent des réunions un peu partout, engageant à la résistance et conspuant les chefs socialistes.

Arrestations

Le jeudi 8 mars 1923, la police fait irruption, très tôt le matin, au domicile de cinquante-quatre membres du Parti Communiste Belge, soupçonnés de “complot contre la sûreté de l’État”. Parmi ces communistes, on retrouve Joseph Jacquemotte et Édouard Van Overstraeten, qui se trouvaient encore dans le Borinage, quelques jours plus tôt.

Ces arrestations mettent fin aux mouvements de grève dans le Borinage. On ressort du charbon des entrailles de la terre et on se bat pour en obtenir, alors que son prix a quasiment doublé…