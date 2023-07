Les apéros saint-ghislainois maintenus malgré la météo

L’événement reste donc accessible à tous. “C’est ouvert à tout le monde, peu importe l’âge puisque des châteaux gonflables seront installés. L’événement se veut festif et familial et a vocation à ce que chacun puisse se retrouver dans un cadre sympathique et convivial”, indiquait Florence Monier, membre de l’association Be Saint-Ghi (et par ailleurs échevine à Saint-Ghislain).

La pluie n’aura pas non plus raison de l’aspect caritatif de l’événement puisque l’asbl Tous Ensemble, main dans la main, profitera des retombées de l’événement. Pour rappel, l’association accompagne et soutien les familles et les patients atteints de maladies lysosomales qui profitera des retombées de l’événement. Sous l’appellation maladies lysosomales, l’on retrouve une cinquantaine d’affectations handicapantes qui touchent l’enfant et l’adulte, dont le point commun est une déficience génétique induisant un défaut de fonctionnement au niveau du lysosome, chargé d’éliminer les “déchets cellulaires” du corps. La maladie est rare et entraîne l’apparition de lésions sur les organes, provoquant des troubles particulièrement graves et irréversibles.