Le 21 juillet prochain, jour de la fête nationale, l’association des commerçants et le comité d’animation wasmuëllois proposeront une multitude d’activités pour petits et grands. Marché artisanal, brocante, jeux à l’ancienne, musique et feux d’artifice seront notamment au programme. Le public pourra également assister au décollage d’une montgolfière.

Du 28 au 30 juillet, c’est à Quaregnon, dans la cour de l’école de l’Égalité, que ça se passera. En collaboration avec CHat Pito, pas moins de 20 structures géantes seront installées. Entre sauts et glissades, les enfants trouveront leur compte tandis que les parents profiteront de la présence de foodtruck et d’un bar.

Les villages de châteaux gonflables sont accessibles gratuitement aux enfants de 3 à 12 ans, le vendredi et samedi de 10 heures à 20 heures et le dimanche de 10 h 00 à 18 h 30. “Le samedi, une bourse d’échange de cartes Pokémon (accès gratuit) sera proposée entre 13 heures et 15 heures.” Un concours de dessins pour les participants de la bourse sera proposé, avec la clé de chouettes cadeaux Pokémon.

”Suite à de nombreuses demandes, notons qu’il est possible de réserver un emplacement pour fêter un anniversaire ou simplement se retrouver entre amis. Les emplacements sont au cœur de l’évènement et dans des alcôves capables d’accueillir jusqu’à 16 enfants (2 tables de 8 enfants) pour encore plus de confort. Le prix est de 150 € tout compris et inclut 20 gobelets Reuz et un forfait boissons et chips de 100 euros, à consommer le jour même”, précise-t-on du côté de Chat Pito.