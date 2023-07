Il reprend les places Saint-Pierre, de l’Orphéon, Elisée Fauvieau, de Pâturages, de l’Église, Victor Hugo, la Plaine de la Commune, du Peuple, et allant de la rue Clémenceau à la rue Maréchal Joffre, de la rue de Pâturages à la rue de la Perche, de la rue Grande à la rue de Flandre, de la rue Jean-Baptiste Clément à la rue de la Bouverie, avec les écoles du Quesnoy, Genin, Saint-Michel, A. Dieu, Delattre et le Lycée Provincial.

Pour mener à bien cette opération, l’autorité communale entend recueillir l’avis de la population. Un questionnaire lui est ainsi soumis afin que les citoyens puissent “apporter un éclairage intéressant sur les forces et faiblesses du quartier mais également partager leurs attentes pour l’avenir.” Le questionnaire est disponible en ligne ou en version papier auprès de l’administration communale et peut encore être complété pendant quelques jours, soit jusqu’au 10 juillet.

Les citoyens voient-ils leur quartier comme un espace convivial et de rencontre, un espace de promenade, un espace végétalisé, un espace sécurisé et bien desservi en commerces et services ou, au contraire, est-il perçu comme uniquement un lieu de résidence, un espace bruyant, un espace dégradé et insalubre ? Les citoyens s’estiment-ils attachés à leur commune, à l’entité de Wasmes ou de Pâturages, à leur rue ?

Quelle vision ont-ils du cadre bâti, des espaces publics, des espaces verts de leur quartier, de l’offre de services et de commerces ou encore des liaisons routières ? Ce sont autant de questions qui seront posées aux répondants. On notera qu’un projet de rénovation urbaine a déjà été planifié sur une autre partie de la commune, et qu’il est de ce fait normal que le périmètre choisi ici ne reprenne que certaines rues et certains quartiers.