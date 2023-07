Drame sur les rails à Quévy : un ouvrier sous-traitant d’Infrabel perd la vie, électrocuté

Il était dans les environs de 14h ce lundi après-midi lorsque les secours ont été appelés à Quévy. Un incident lors de travaux d’élagage venait de se produire. “Il y avait un arbre qui était tombé sur les rails de chemin de fer entre les arrêts de Quévy et Quévy-Frontière et une équipe d’ouvriers spécialisés, qui travaillent en sous-traitance pour Infrabel était en train d’effectuer les travaux d’élagage lorsqu’une branche est tombée sur une caténaire”, nous confirme-t-on du côté d’Infrabel. “Pour une raison encore inconnue, l’ouvrier en question a été électrocuté suite à cet incident et est malheureusement décédé.”