EpiCURA lance une plateforme pour évaluer le coût d’une hospitalisation

”Une hospitalisation est toujours source de stress pour les patients d’un point de vue médical mais également financier. Conscient de cette problématique, EpiCURA s’engage désormais à faciliter l’accès aux informations relatives aux coûts d’hospitalisation”, explique-t-on du côté du groupe. La nouvelle plateforme permet donc aux patients de recevoir un estimatif pour une septantaine d’hospitalisations les plus fréquentes.

Plus de transparence et une possibilité de mieux anticiper une dépense, c’est une façon pour les patients de vivre leur hospitalisation plus sereinement. “Ces estimatifs sont bien entendu des fourchettes de prix et sont donnés à titre purement indicatif. Ils peuvent varier en fonction de la durée réelle du séjour, du type de chambre choisi, des soins et médicaments administrés, des éventuelles complications et du degré de sévérité de la pathologie.”

L’éventuelle assurance prise par les patents n’est par ailleurs pas prise en compte dans le calcul effectué. La base de données sera progressivement complétée afin d’offrir à chacun la possibilité d’avoir une première estimation chiffrée. Elle est accessible via le lien suivant: https://cloud.epicura.be/devis/patient.php