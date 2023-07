Frameries : la rue des Mineurs fermée à la circulation à cause d’un trou béant

”En réalité, le raccordement égout d’un particulier a cédé, ce qui a provoqué un petit affaissement de voirie mais cela reste heureusement limité”, précise Arnaud Malou (PS), échevin des travaux. “Très rapidement, des dispositions de sécurité ont été prises. La rue a été fermée à la circulation car elle est étroite. Contourner le trou ou faire demi-tour est impossible. Nous n’avons voulu prendre aucun risque.”

Le trou s'est formé dans le haut de la rue des Mineurs. ©D.R.

A priori, la situation ne devrait pas connaitre de phénomène d’aggravation. “Il n’y a pas de souci d’effondrement ailleurs selon l’analyse des services. La cause est identifiée et les propriétaires de l’habitation concernée sont recherchés. Puisqu’il s’agit d’un problème particulier, ce n’est pas à la commune à intervenir. Les propriétaires seront invités à faire le nécessaire en urgence et à réparer les dommages causés.”

L’idée reste donc bien de procéder aux réparations très rapidement afin de pouvoir libérer la voirie des dispositifs de sécurité. On sait qu’en pareil cas, la commune pourrait, en cas d’extrême nécessité, commander les travaux, les faire mener par une entreprise et envoyer la facture au propriétaire. Une démarche que la commune espère ne pas avoir à entreprendre.