Le conseil communal des enfants de Quiévrain récompensé lors du rassemblement organisé à Onhaye

”Lors du rassemblement sport et nature 2023 des conseils communaux des enfants organisé à Onhaye, le conseil des enfants de Quiévrain avait participé à un concours pour la création du plus beau mandala nature. Ils sont les grands gagnants de celui-ci à égalité avec celui d’Hamoir”, indique la commune de Quiévrain.

C’est l’asbl Creccide qui se chargera de leur remettre un prix. Une belle récompense pour ces jeunes, engagés dans la vie de leur commune. Pour rappel, le CCE permet aux enfants de s’exprimer, de confronter leurs opinions et de participer activement à la vie de leur commune en réalisant des projets sur des sujets variés. C’est aussi un lieu de communication entre les autorités communales et les enfants, où leurs voix peuvent être formellement entendues par les adultes. À ce titre, le CCE s’inscrit dans une politique communale mettant l’accent sur l’autonomisation des jeunes citoyens dans un esprit de respect, de tolérance, de participation et de communication.

Au conseil communal des enfants, ces derniers peuvent laisser libre cours à leur enthousiasme et à leur imagination, exprimer et échanger leurs avis et opinions. Les enfants sont guidés pour parler, réfléchir, travailler ensemble et écouter les autres, tout en sélectionnant et en construisant des projets qu’ils initient eux-mêmes pour l’ensemble des enfants de la commune.