Quaregnon : Après six ans de lutte contre son neuroblastome, Adélaïde pourrait enfin voir le bout du tunnel

Atteinte d’un neuroblastome depuis ses six ans, Adelaïde pourrait souffler ses 12 bougies ce 9 août en étant guérie. Après de nombreuses années difficiles, semées de chimiothérapies, de greffes et de radios, elle voit enfin le bout du tunnel. “Adelaïde arrive à la fin du protocole de son traitement de départ, commencé en 2017”, confie Jonathan Schrayen, papa d’Adélaïde. “Elle vient de rentrer de stage avec l’hôpital pour subir une semaine d’examens. Nous devrons ensuite attendre le 26 juillet pour se rendre chez l’oncologue pour avoir les résultats. Nous croisons les doigts pour que les nouvelles soient bonnes. Dans tous les cas, elle ne devrait plus subir d’hospitalisation.”

Six ans de lutte contre la maladie

Des hospitalisations, elle n’en a que trop connues la jeune Adélaïde. Tout a commencé en 2017 lorsqu’elle s’est plainte d’une douleur au ventre. Ses parents se sont alors rendus chez le médecin pour réaliser une série de tests. “D’examen en examen, les médecins se sont aperçus qu’il y avait une grosseur au-dessus de son rein. On nous a alors conseillé de nous rendre à Bruxelles. C’est alors que nous avons su qu’elle avait contracté un neuroblastome”, explique Jonathan Schrayen.

Un neuroblastome est une maladie génétique de la moelle osseuse et du système nerveux. Elle est principalement visible par une apparition d’une grosseur au niveau des reins. Dans le cas d’Adélaïde, elle était au stade 4 lorsque sa maladie a été découverte. “Une fois la maladie découverte, Adelaïde a dû passer par des chimiothérapies intensives avant de suivre un traitement à Louvain. Les traitements sont d’ailleurs bien souvent des tests tant la maladie est peu répandue en Belgique (seuls 14 à 16 cas par an). Pendant deux ans, elle n’a pas pu être opérée tant la tumeur était trop importante. Elle passait donc, tous les trois mois, des examens pour voir si la tumeur diminuait ou non. Ce fut finalement le cas en 2021”, raconte Jonathan Schrayen.

L’année 2022 a ensuite été une année cruciale pour Adélaïde. Elle a d’abord subi une opération de huit heures avant d’être hospitalisée en soins intensifs pendant 48 heures. Elle a ensuite reçu deux greffes avant de subir une nouvelle chimiothérapie. Sa cellule souche lui a alors été réinjectée. 20 séances de radiologies ont été menées en fin d’année 2022 pour aboutir sur le début de l’immunothérapie en janvier dernier. Une dernière semaine d’examens a finalement lieu avant de connaître le verdict le 26 juillet prochain.

Des cartes postales pour son anniversaire

À la rentrée, Adélaïde pourra normalement reprendre son cursus scolaire en cinquième primaire après plusieurs pauses en raison de ses nombreuses hospitalisations. Avant cela, comme chaque année, elle espère recevoir de nombreuses cartes postales de personnes partant en vacances. Cela fait en effet des années qu’Adélaïde n’a plus eu l’occasion de voyager, cette petite attention lui permettra ainsi de se dépayser. Dans le même temps, ses parents ont lancé une cagnotte pour permettre de financer diverses activités.

”Le rêve d’Adélaïde serait de partir en Italie. À l’heure actuelle, cela n’est pas vraiment possible compte tenu de tout le matériel médical dont nous avons besoin. Nous avons tout de même lancé une cagnotte pour permettre de financer des voyages à la mer, à Disney ou encore pour dormir au milieu des animaux de Pairi Daiza”, conclut Jonathan Schrayen.

Les personnes souhaitant envoyer une petite carte postale pour l’anniversaire d’Adélaïde, prévu le 9 août, ou voulant participer financièrement aux prochaines activités d’Adélaïde peuvent se rendre sur la page Facebook “Les rêves d’Adélaïde” pour y trouver toutes les informations pratiques.