SCH et Niska rejoignent Roméo Elvis en tête d’affiche du Summer Music Festival

Les meilleurs rappeurs du moment se donnent donc rendez-vous au Summer Music Festival les 10, 11, 12 et 13 août prochains. “Les annonces de la venue de Niska et SCH ont encore fait le buzz. Nous avons vraiment fait patienter les festivaliers pour finalement leur faire deux grosses annonces coup sur coup. Ils se rendent désormais compte de ce que devient le Summer Festival. Roméo Elvis, SCH, Niska et Koba La D font partie du top 5 des rappeurs les plus connus. Nous sommes donc ravis de les accueillir au Summer Festival”, confie Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival.

Pendant que les annonces se poursuivent, le site du festival commence tout doucement à se préparer à accueillir tout ce petit monde. “Nous sommes en train de couper les herbes pour créer les parkings. Pour le reste, nous allons agrandir le site et lui donner une toute nouvelle configuration. Cela permettra d’accueillir le Dômo Club, notre seconde scène”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Cette nouvelle scène permettra de varier les styles en proposant des sons latinos, de la Rétro House ou encore en accueillant Disiz. “Nous avons vraiment voulu mettre les moyens logistiques pour permettre au Summer Music Festival de prendre encore plus d’ampleur”, ajoute Richard Vanderhaeghen.

Des tarifs avantageux pour les gens de la région

Pour se procurer leur place pour le Summer Music Festival, les habitants des communes de Boussu, Hensies, Dour, Honnelles et Saint-Ghislain auront encore la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels du 21 au 31 juillet. Les pass pour le festival seront alors en vente au prix de 50 euros. “Nous souhaitons garder notre aspect attractif en proposant des tickets à prix réduit. Les personnes n’ayant pas les moyens de partir en vacances se tournent parfois vers les festivals. Nous souhaitons donc leur rester accessibles pour que tout le monde puisse en profiter”, conclut Richard Vanderhaeghen.