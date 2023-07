Dour : un appel à candidatures lancé pour la construction et l’exploitation d’un bassin d’apprentissage de natation

Dans le cadre de sa Déclaration de Politique Communale et son Programme Stratégique Transversal, la commune de Dour souhaite développer la pratique sportive dans sa diversité sur son territoire. À cette fin, elle souhaite octroyer un droit d’emphytéose portant sur un terrain lui appartenant Place Emile Vandervelde, et ce afin de permettre la construction et l’exploitation un bassin d’apprentissage de natation. Un appel aux candidatures a donc été lancé à cet effet. Le droit d’emphytéose sera concédé pour une durée de 50 ans.

”La commune de Dour s’engage, une fois un accord conclu avec le candidat sélectionné, à lui octroyer un droit d’emphytéose sur le terrain concerné pour une durée de 50 ans. Pendant cette période, l’emphytéote jouira totalement du terrain et des fruits des investissements consentis. À l’échéance du droit d’emphytéose, toutes les constructions érigées sur le terrain deviendront pleine et entière propriété de la commune de Dour sans indemnité due à l’emphytéote”, indique la commune de Dour.

Les candidats peuvent se rendre sur le site de la commune de Dour pour trouver toutes les informations relatives à ce partenariat public privé. Pour rappel, ce bassin d’apprentissage pour la natation permettra notamment aux enfants des écoles de l’entité d’apprendre à nager dans de bonnes conditions et près de chez eux.