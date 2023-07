Le Dour Festival prêt à vivre l’une de ses meilleures années : “nous attendons 45 à 50 000 visiteurs par jour”

Les campeurs sont attendus dès demain matin à Dour pour vivre au rythme de l’un des plus importants festivals de Belgique pendant 5 jours. “L’année dernière, nous devions nous relancer après plusieurs années de crise sanitaire. L’édition était donc intéressante mais pas exceptionnelle. Cette année, nous allons à nouveau nous rapprocher des meilleures éditions dont notamment celle de 2019”, confie Damien Dufrasne, organisateur du Dour Festival.

Plus de 40 000 visiteurs dès mercredi

Une édition qui devrait attirer plus de 40 000 festivaliers dès les deux premiers jours de festival et monter jusqu’à plus de 50 000 visiteurs lors des pics d’affluence. Des chiffres qui ont de quoi donner le sourire aux organisateurs. “Nous avons beaucoup de festivaliers fidèles qui se sont procuré leur pass cinq jours. Les tickets pour un jour de festival se sont également énormément vendus. De nombreux visiteurs différents se succéderont donc sur le site pour découvrir le festival. Le camping est aussi complet, nous sommes donc très contents. C’est de très bon augure”, poursuit Damien Dufrasne.

Le site, véritable atout du festival

Toutes les conditions devraient être réunies pour faire de cette édition du Dour Festival un véritable succès. Le site du festival peaufine donc ses derniers détails pour accueillir les festivaliers dès demain. “Le site du festival est très propre. Nous venons de le tondre pour accueillir les visiteurs dès demain. 99 % des préparatifs sont déjà réalisés. Nous sommes donc prêts”, indique Damien Dufrasne. “Le site est très vaste et très vert. Il propose de nombreux endroits pour s’asseoir et se promener. Les festivaliers ne sont donc pas obligés de rester tout le temps debout ni de rester collés aux autres visiteurs. Nous n’hésitons d’ailleurs pas à louer quelques parcelles supplémentaires de terrain pour continuer à garantir ce confort pour les festivaliers. Nous faisons de même au niveau de camping. C’est notre marque de fabrique et nous entendons bien la garder”, ajoute Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

Bien que la météo devrait être au beau fixe, toutes les éventualités ont été envisagées. La configuration idéale du site permettra d’ailleurs de réagir en cas d’orages comme ceux de ce week-end, ayant eu raison du dernier jour des Ardentes. “Des dispositions sont établies depuis des années pour parer à cette éventualité. Contrairement aux Ardentes, la grandeur du site du Dour Festival permet de mettre à l’abri rapidement les festivaliers en cas d’orages ou de fortes averses”, conclut Carlo Di Antonio.

Tous les voyants sont donc au vert à Dour pour vivre cinq jours de festival dès ce mercredi. Les organisateurs attendent 45 à 50 000 visiteurs chaque jour pour faire de cette édition une année historique.