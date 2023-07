Les 8 Miles de Frameries reviennent pour une 41e édition

Au-delà de l’aspect performance du défi de parcourir 8 miles, l’objectif principal de cet événement est de partager un moment de convivialité entre les coureurs de tout niveau. Les parcours relativement plats des 4 et 8 Miles permettent une participation accessible à tous, y compris aux “Handi-Bikers”, de plus en plus nombreux chaque année. En plus de l’effort physique, les participants pourront découvrir la commune sous un œil différent.

Le point d’orgue de cette journée sportive sera la traversée de la traditionnelle “Méga-Brocante d’Eugies”, événement qui rassemble chaque année plus de 1 000 exposants et plus de 15 000 visiteurs, créant une ambiance festive unique pour les coureurs. “Nous avons préparé un événement exceptionnel pour en faire la meilleure édition à ce jour”, promet déjà Arnaud Malou (PS), échevin des sports.

La collaboration entre l’Administration communale de Frameries et le club du Frameries European Runners est quant à elle saluée par le président, Greg Cortvrint. “Notre club, le Frameries European Runners, est évidemment satisfait de la collaboration avec l’Administration communale de Frameries avec laquelle nous avons mis ce nouveau challenge en place. Nous avons décidé de créer une petite distance et une marche, idée que nous avons depuis déjà pas mal d’années en tête pour qu’un maximum de joggeurs chevronnés ou pas puissent y participer ! Nous grandissons au sein du club et cela nous permet d’avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir relever ce nouveau défi !"

Pour participer à l’événement, les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 août 2023. Les sportifs devront simplement envoyer un bulletin accompagné d’une preuve de paiement (versement sur le compte IBAN BE02 0682 1830 9540) à l’adresse suivante : “Les 8 Miles de Frameries”, Administration communale, Rue Archimède, 1 – 7080 Frameries, ou s’inscrire en ligne sur le site www.8milesdeframeries.be. Les tarifs y sont par ailleurs repris.