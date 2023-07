Un Boussutois, condamné à 27 ans de réclusion criminelle pour meurtre, est poursuivi pour avoir mis une claque à sa compagne

Cette fois-ci, Angel est poursuivi pour des coups portés à sa compagne, c’était le 3 juin 2022, dans un hôtel situé derrière la gare de Mons. Il profitait d’un congé pénitentiaire pour mettre un peu d’ordre dans ses affaires familiales, très compliquées. Il est ainsi entré en contact avec son ex-compagne, avec laquelle il a des enfants. Ce jour-là, il a voulu entrer en contact avec les papas des autres enfants de madame.

Il a attendu la police

“Il est entré dans l’hôtel, elle s’est énervée et elle l’a attaqué. Il a alors porté un acte qu’il regrette”, raconte son avocate, Me Fanny Arnould. Ce geste est une grosse claque portée dans la figure avec sa main droite. Et puis, Angel a attendu sagement l’arrivée de la police, “alors qu’il aurait pu prendre la fuite en voiture”, précise son avocate.

Pour ce geste, le tribunal a prononcé une peine de deux ans de prison ferme, par défaut. Le tribunal constate que l’homme au patronyme basque a déjà été condamné en 2020 pour des faits identiques. “Votre problème de violence ne semble pas avoir été résolu”, constate le juge.

Me Arnould a plaidé une application modérée de la loi pénale, estimant que la peine prononcée par défaut est trop lourde. Le ministère public a demandé de confirmer la peine. Jugement dans une semaine.