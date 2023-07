”Madame Mortier, née le 16 mars 1963, a quitté le centre Les Houx dans la nuit du 11 juillet 2023. Elle mesure 1,64 m, est de corpulence large, a les cheveux châtains et les yeux verts”, a signifié la zone de police Boraine dans l’avis de recherche qu’elle a publié. “Une fleur est tatouée sur sa cuisse droite. Madame a également de petits tatouages sur les bras. Elle porte des boucles d’oreilles et d’autres bijoux. Elle a également un piercing à l’arcade sourcilière et porterait un sac à dos et 2 sacs en bandoulière. Sa démarche est chancelante.”

Si vous avez vu Madame Mortier ou si vous savez où elle pourrait se trouver merci de contacter la Police Boraine au 065/619 619.