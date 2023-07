Les premiers campeurs sont arrivés au Dour Festival

Ils viennent du monde entier pour assister à l’un des plus gros festivals de Belgique. Nous sommes partis à leur rencontre ce mercredi matin. Parmi les nombreux visiteurs du jour, Guillaume et Louis ont fait la route depuis Nancy pour vivre le Dour Festival à fond. “C’est la deuxième fois que nous venons au Dour Festival. On en entendait tellement parler, notamment via nos amis, que nous avions voulu le vivre de nous-même l’an dernier. L’aspect convivial et les amis que nous nous sommes faits sur place ont suffi pour que nous revenions cette année”, indiquent-ils.

En plus de revoir leurs amis, rencontrés lors de la précédente édition, les deux festivaliers tardent également d’impatience de vivre au rythme des sons électro, House et techno. “Nous avons hâte de pouvoir assister aux concerts de Nico Moreno, The Blaze et Sara Landry. Dans l’ensemble, nous avons déjà eu l’occasion de voir les artistes en concert précédemment mais nous souhaitons vraiment revivre cela ici”, poursuivent les deux amis français.

Plusieurs indispensables pour le camping

Dans leurs valises, les deux Nancéiens ont pensé à tout. “Ce qu’il faut particulièrement, c’est une tente qui ne fait pas trop rentrer la chaleur et également des chaises de camping. Ce sont vraiment les deux choses à avoir absolument pour vivre le festival dans les meilleures conditions”, expliquent-ils. La seule chose que regrettent les deux visiteurs est le Dour Camp Fest, pas reconduit cette année. “Le Camp Fest proposait une version miniature et plus conviviale du festival. Nous avions vraiment apprécié ce moment plus intime durant lequel nous nous étions fait de nouveaux amis.”

Outre Guillaume et Louis, plus de 40 000 visiteurs sont attendus en cette journée du mercredi. Affluence qui devrait monter à 50 000 le samedi et dimanche du festival. En attendant, il est conseillé aux festivaliers de penser à tout le nécessaire pour vivre leur festival dans les meilleures conditions. Crème solaire et eau sont évidemment les bienvenus en ces périodes de chaleur.