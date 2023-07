Les serres de séchage de la station d’épuration de Wasmuël provoquent de nouvelles nuisances olfactives

Jacqueline Galant (MR), députée-bourgmestre, a relayé ces inquiétudes au parlement en interpellant la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo). Cette dernière a confirmé qu’au début du mois de mai, les riverains avaient pris contact avec l’intercommunale IDEA, gestionnaire des serres, pour l’informer de la réapparition d’odeurs persistantes provenant de la station d’épuration.

Une étude en olfactométrie réclamée

”Sur place, un dysfonctionnement dans l’unité de traitement a été constaté”, confirme la ministre. “Les deux lignes de traitement des boues ont dû être complètement nettoyées. Je peux annoncer qu’IDEA va faire appel à un bureau spécialisé en olfactométrie pour mener une étude complémentaire et ainsi mieux gérer la dispersion de l’air.” Dans le cas présent, la police de l’environnement n’avait pas été informée des nuisances subies.

”Aucune plainte n’a été déposée. J’en profite donc pour rappeler l’importance, pour les citoyens, de contacter SOS Environnement Nature au 1718 afin que la police de l’environnement puisse être informée de leur plainte dans les délais les plus brefs.” La situation devrait cependant revenir à la norme, avec des nuisances inexistantes ou réduites à leur strict minimum.

De quoi rassurer les riverains mais aussi pousser les autorités wallonnes à encourager le développement de projets innovants, comme celui-ci. “La valorisation agricole reste privilégiée en Wallonie, mais, vu l’augmentation continue des quantités produites, la SPGE développe de nouveaux projets de valorisation énergétique des boues qui nécessiteront à l’avenir des installations de séchage similaires à celles de Wasmüel tout en recourant aux meilleures techniques disponibles, notamment pour éviter, bien sûr, l’impact sur les riverains.”

Pour rappel, les serres de séchage avaient été inaugurées en 2017. Le projet, combinant énergie solaire et géothermie, devait permettre de sécher les boues récupérées des eaux usées et, transformées en pellets, de la valoriser via les filières agricoles et thermiques, tout en réduisant les coûts de transports. Tout ne s’était cependant pas passé comme prévu. Les nuisances olfactives avaient contraint l’intercommunale à les fermer en 2018, pour ne les rouvrir qu’en 2022.

Des travaux de grandes ampleurs avaient en effet été entrepris : enfouissement du pertuis, nouveau système de traitement d’air pour les serres de séchages des boues ou encore dispersion des fumées grâce à une cheminée de 30 mètres de haut.